Storia dei manicomi spiritismo e salute mentale a Milano

A Milano, la storia della salute mentale si intreccia con quella dei manicomi e dello spiritismo. Tra i luoghi più significativi ci sono l’Ospedale Maggiore, considerato il primo ospedale moderno d’Europa, e il suo storico cimitero, noto come il Foppone. Questi siti testimoniano l’evoluzione delle pratiche sanitarie e culturali legate alla psichiatria nel corso dei secoli.

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