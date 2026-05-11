Storia dei manicomi spiritismo e salute mentale a Milano
A Milano, la storia della salute mentale si intreccia con quella dei manicomi e dello spiritismo. Tra i luoghi più significativi ci sono l’Ospedale Maggiore, considerato il primo ospedale moderno d’Europa, e il suo storico cimitero, noto come il Foppone. Questi siti testimoniano l’evoluzione delle pratiche sanitarie e culturali legate alla psichiatria nel corso dei secoli.
Un viaggio affascinante tra i luoghi simbolo della psichiatria a Milano: dall’Ospedale Maggiore, il primo ospedale moderno d’Europa, al suo storico cimitero, il celebre Foppone. Lungo il percorso, scopriremo anche la storia del maestoso Palazzo Sormani e dei suggestivi Giardini della Guastalla.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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