L’esercito degli invisibili tra i portici e le auto fatiscenti | l’appello dei Volontari di Strada al futuro sindaco di Agrigento

I Volontari di Strada hanno lanciato un appello al futuro sindaco di Agrigento, evidenziando come il fenomeno dei senza fissa dimora sia cresciuto negli ultimi tempi. Tra i portici e le auto abbandonate, si contano persone che vivono in condizioni di estrema precarietà, trasformando le strade della città in un ambiente di emergenza. La situazione richiede risposte rapide e pratiche per affrontare questa problematica che coinvolge diverse zone della città.

Non è più soltanto un disagio latente, ma una vera e propria emergenza che richiede interventi immediati e non più rinviabili. Il grido d’allarme arriva forte e chiaro da Anna Marino, presidente dell’associazione Volontari di Strada, che ha deciso di scuotere la coscienza della città a pochi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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