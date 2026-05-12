L’eredità prende il posto di Affari Tuoi Marco Liorni andrà in onda in access dal 20 luglio

Dal 20 luglio, il programma “L’Eredità” sostituirà “Affari Tuoi” nell’orario di access prime time su Rai1, con Marco Liorni alla guida. La trasmissione continuerà a essere trasmessa anche durante l’estate. Con questo cambiamento, Stefano De Martino lascia il suo spazio nel palinsesto serale, mentre il nuovo conduttore si prepara a condurre il quiz in una fascia oraria diversa.

L'Eredità resta in onda anche d’estate e cambia fascia: dal 20 luglio Marco Liorni prende il posto di Affari Tuoi e Stefano De Martino nell’access prime time di Rai1.🔗 Leggi su Fanpage.it

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concordo, si deve tornare come era prima del 2000: 18:40 L'eredità / Reazione a catena 20:00 TG1 20:20 Affari tuoi 21:10 Prima Serata il tg dalle 19:55 alle 20:35 è follia, bastano 20 minuti, siamo nel 2026, siamo bombardati da notizie ad ogni minuto, il tg cos x.com

Giorno 1 di ascolto della mia eredità di oltre 275 dischi reddit

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