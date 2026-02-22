Affari Tuoi non va in onda stasera | come cambia il palinsesto di Rai 1 e quando torna Stefano De Martino

Rai 1 ha deciso di sospendere la messa in onda di Affari Tuoi domenica 22 febbraio 2026, a causa di impegni improvvisi nel palinsesto. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino, viene temporaneamente cancellata e sarà trasmessa in un’altra data. La decisione riguarda le esigenze di programmazione della rete, che ha scelto di modificare il suo palinsesto per quella serata. La puntata saltata si recupererà più avanti nel mese.

Cambio di programmazione su Rai 1 nella serata di domenica 22 febbraio 2026. Il consueto appuntamento con Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda. Al suo posto, spazio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in diretta subito dopo il Tg1 delle 20. Una scelta legata all’eccezionalità dell’evento, che conclude i Giochi Invernali seguiti nelle ultime settimane da milioni di telespettatori. Stop per una sera al game show. La trasmissione condotta da Stefano De Martino lascia quindi spazio allo spettacolo finale dei Giochi, in programma dalle 20. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Affari Tuoi non va in onda stasera: come cambia il palinsesto di Rai1 e quando torna in Tv Stefano De Martino

Affari Tuoi non va in onda stasera, quando torna il game show con Stefano De Martino

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia tutte le anticipazioni sulla serata di Stefano De Martino

