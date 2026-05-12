L’EREDITÀ ESTATE | LIORNI ANNUNCIA IL CAMBIO ORARIO E SORPRENDENTI NOVITÀ

Durante la registrazione di una puntata di un quiz televisivo, il conduttore ha annunciato che il programma tornerà nell’edizione estiva su Rai1. In questa occasione, sono state comunicate anche alcune modifiche agli orari di messa in onda e sono state rivelate novità riguardanti l’intera produzione. La notizia è stata data di fronte a un pubblico presente in studio, che ha reagito con entusiasmo.

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Marco Liorni, tra il boato del pubblico in studio, ha annunciato lo sbarco de L’Eredità nell’access estivo di Rai1. Una versione tra conferme e sorprendenti novità. Questa estate, se vorrete, L’Eredità sarà con voi in un’altra collocazione, dopo il telegiornale. Quando finirà la programmazione di Affari Tuoi con Stefano De Martino, prenderemo lo stesso posto, più o meno dalla metà di luglio fino ad agosto e ai primi giorni di settembre. Sarà un’edizione sorprendente. La Ghigliottina ci sarà sempre ma per il resto un gioco. non voglio dirvi altro perché sarà veramente una sorpresa. Appuntamento dunque con Liorni e L’Eredità Estate tutti i giorni alle 20.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - L’EREDITÀ ESTATE: LIORNI ANNUNCIA IL CAMBIO ORARIO E SORPRENDENTI NOVITÀ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’eredità festeggia Fabrizio, il retroscena svelato da Marco Liorni: ‘si vergognava’Settimana brillante per L'Eredità che, a pochi giorni dalla splendida vittoria di Giulia, si ritrova ancora una volta a festeggiare. L'Eredità, Fiamma alla Ghigliottina: "A Liorni cascano le braccia"Ormone impazzito e qualche veleno per la puntata di lunedì 9 marzo di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Argomenti più discussi: L’eredità prende il posto di Affari Tuoi, Marco Liorni andrà in onda in access dal 20 luglio; Affari Tuoi resta fino al 18 luglio, La Ruota della Fortuna si ferma il 27 giugno: il calendario dell’access estate 2026; Gabriella vince altri 100 mila euro all'Eredità ma annuncia: Lascio il posto a qualcun altro; L’Eredità 8 maggio, Stefano batte la Ghigliottina con super montepremi: quanto ha vinto. Complimenti a @RaiUno @LEredita @marcoliorni @GretaZuccarello #LindaPani per la Vittoria con 2.468.000 19??,30%-3.464.000 23,53% #LaGhigliottina 3.79??4.000 24,66% #LEredità #LaSfidaDei7 #LaGhigliottina x.com L’eredità prende il posto di Affari Tuoi, Marco Liorni andrà in onda in access dal 20 luglioL'Eredità resta in onda anche d’estate e cambia fascia: dal 20 luglio Marco Liorni prende il posto di Affari Tuoi e Stefano De Martino nell’access ... fanpage.it