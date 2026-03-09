Durante la puntata di lunedì 9 marzo di L'Eredità, il conduttore Marco Liorni ha mostrato un'espressione di stanchezza mentre si svolgeva la ghigliottina. Nella stessa puntata, sono stati menzionati un ormone impazzito e alcuni veleni. La fase finale del quiz ha visto un momento di evidente difficoltà per il conduttore, che ha reagito con un gesto di stanchezza.

Ormone impazzito e qualche veleno per la puntata di lunedì 9 marzo di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La giovane Fiamma si laurea campionessa battendo una concorrenza ancora una volta tutta al femminile, come accade da qualche puntata a questa parte. L'esito della Ghigliottina però è infausto e qualche telespettatore, commentando la partita da casa, azzarda una teoria ultra complottista: "Qualche giorno fa ci sono state due grosse vincite con una concorrente per cui ora vanno al risparmio con queste tre ragazze". Nulla di nuovo sotto il sole. Un altro fan invece è particolarmente duro con la concorrente: "Pure a Liorni stanno cascando le braccia, è incredibile che sia arrivata anche alla Ghigliottina sta qua". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Eredità, Fiamma alla Ghigliottina: "A Liorni cascano le braccia"

