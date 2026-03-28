Durante una puntata de L’Eredità, Marco Liorni ha raccontato che Fabrizio, il campione in gara, si vergognava durante la sua partecipazione. Sono passati vent’anni dall’inizio della sua avventura in trasmissione, e sua madre lo aveva incoraggiato a partecipare. Fabrizio ha risposto correttamente alla Ghigliottina, attirando l’attenzione del pubblico e contribuendo all’atmosfera di festa in studio.

Settimana brillante per L'Eredità che, a pochi giorni dalla splendida vittoria di Giulia, si ritrova ancora una volta a festeggiare. Stavolta il protagonista è Fabrizio, un concorrente romano dal sorriso timido e dalla determinazione sorprendente. Su di lui, Marco Liorni ha svelato un dettaglio curioso che aggiunge un tocco di umanità alla sua impresa. Vittoria, dopo una Ghigliottina sfortunata, ha scelto di rimettersi in gioco con coraggio. Ha affrontato una sfida intensa contro Mirko, Silvia, Fabrizio, Chiara, Laura e Ivan. La campionessa ha dimostrato grinta e lucidità, superando i giochi con sicurezza fino a tornare al Triello e poi ai 100 Secondi, dove si è trovata faccia a faccia proprio con Fabrizio, in un duello carico di tensione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’eredità festeggia Fabrizio, il retroscena svelato da Marco Liorni: ‘si vergognava’

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