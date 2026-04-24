Grande fratello vip cambia programmazione | bella novità per i fans

Il Grande Fratello Vip torna in onda con una nuova programmazione, attirando l’attenzione dei fan. Il reality show è ripartito con la conduzione di Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli come opinionista. La trasmissione è tra quelle più discusse in Italia in questo periodo e ha ripreso a essere al centro dell’attenzione mediatica. La nuova collocazione in tv ha generato interesse tra gli appassionati dello spettacolo.

Il Grande fratello vip è tra i programmi più chiacchierati in questo momento in Italia. Il reality show è tornato in auge grazie al ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e la presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a posticipare la data della finale. Scendendo nei dettagli, Mediaset ha deciso di prolungare il noto reality show di ben due settimane. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è prevista per martedì 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. Ma questa non è solo l'unica novità che riguarda la messa in onda del reality show. Il canale del Biscione ha deciso di trasmettere due puntate a settimana del programma fino alla finale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Panoramica sull’argomento

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Torna stasera il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Al timone del programma ritroviamo Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il televoto vede scontrarsi Marco Berry e Alessandra Mussolini. Ilary Blasi varcherà la - facebook.com facebook

Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com