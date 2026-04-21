Un posto al sole cambia programmazione | la bella novità per i fans di Rai 3
Da oggi, la programmazione di Un posto al sole subirà una modifica. La serie, tra le più longeve della televisione italiana, continua ad appassionare ogni giorno quasi 2 milioni di spettatori su Rai 3. Le vicende ambientate a Palazzo Palladini sono un punto saldo per molti telespettatori, che potranno ora seguire le nuove puntate con un orario aggiornato. La fiction resta uno dei pilastri della rete, con un pubblico fedele e numeroso.
Un posto al sole è tra gli sceneggiati storici dei teleschermi italiani. Ogni giorno le vicende ambientate a Palazzo Palladini collezionano quasi 2 milioni di telespettatori su Rai 3. Proprio la soap opera subirà un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda di giovedì 30 aprile. Secondo quanto trapelato dal portale , Un posto al sole raddoppierà la durata della puntata nella fascia serale. Una variazione di palinsesto che arriva dopo la decisione di fermare Upas per il 1° maggio per lasciare spazio al Concertone, in programma a Roma con la conduzione di Arisa e Pierpaolo Spollon. L'appuntamento del 30 aprile inizierà quindi dalle 20:50 fino alle 21:55.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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