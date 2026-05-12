Recentemente, si è discusso di come l’uso continuo dei social media possa influenzare la nostra capacità di empatia, sollevando interrogativi sul rischio di un’apatia digitale. In questo contesto, il concetto di Ra’fa, presente sia nella tradizione cristiana che in quella islamica, viene analizzato come un elemento che unisce queste due visioni religiose. L’attenzione si concentra su come queste idee possano contribuire a mantenere viva la compassione in un mondo sempre più digitalizzato.

? Domande chiave Come influisce lo scorrere infinito dei social sulla nostra capacità empatica?. Perché il concetto di Ra’fa unisce la visione cristiana e islamica?. Come può il modello giordano garantire stabilità in zone di conflitto?. Cosa accade alla convivenza civile quando il dolore diventa intrattenimento?.? In Breve Partecipazione del principe Hassan bin Talal al vertice nella Sala Clementina.. Collaborazione tra Dicastero per il Dialogo Interreligioso e Royal Institute for Inter-Faith Studies.. Modello di stabilità e accoglienza giordana citato come esempio di gestione diversità.. Confronto tra concetto islamico di Ra’fa e visione cristiana della compassione divina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV: l’apatia digitale rischia di anestetizzare la compassione

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