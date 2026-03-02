La cautela di Leone XIV sull' escalation in Iran

Leone XIV ha espresso cautela riguardo all’escalation in Iran, evidenziando come le opportunità di intervento della Santa Sede nel Medioriente siano state spesso limitate o inesistenti. La situazione internazionale coinvolge diverse tensioni e il ruolo della Santa Sede appare marginale in questo contesto. La dichiarazione si focalizza sulla reale capacità di mediazione della Chiesa in un’area segnata da conflitti e complessità geopolitiche.

In questi giorni circola la foto della Guida suprema ad interim, Alireza Arafi, ricevuta calorosamente da Papa Francesco. Ci si dimentica di ricordare, però – ed è solo un esempio – lo scambio epistolare tra Benedetto XVI e Mahmoud Ahmadinejad. In una delle lettere, Ratzinger esprimeva “l'auspicio che le cordiali relazioni già felicemente esistenti tra la Santa Sede e l'Iran continuino a progredire” Il Papa parla di pace e dialogo ma si tiene alla larga dai rischi di essere strumentalizzato. Vanno considerati i rapporti che da decenni intercorrono tra la Santa Sede e la grande repubblica sciita Le possibilità per la Santa Sede di mediare nel contesto mediorientale sono sempre state scarse o nulle, a seconda delle sfumature rappresentate dal caso specifico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Iran, Papa Leone XIV: "Basta armi, fermare la spirale di violenza"(LaPresse) Dopo l’Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso “profonda preoccupazione” per quanto sta accadendo in Medio Oriente in...

L’appello di Papa Leone XIV: «In Iran e in Siria si percorra la via del dialogo»«Il mio pensiero si rivolge a quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria, dove persistenti tensioni...

