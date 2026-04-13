L'attacco a Leone XIV può rivelarsi un boomerang per Trump | rischia di costargli consensi tra i cattolici USA

Un attacco rivolto a Leone XIV potrebbe complicare la posizione di Donald Trump tra i cattolici negli Stati Uniti. L’ex presidente aveva tentato di rafforzare i propri rapporti con la Santa Sede attraverso una donazione significativa avvenuta lo scorso anno, ma il recente comportamento del Papa sembra aver messo in discussione questa strategia. La situazione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori, che stanno seguendo gli sviluppi con attenzione.

L'uomo di affari Donald Trump aveva probabilmente pensato di aver "comprato" la Santa Sede con una cospicua donazione lo scorso anno: ma Papa Leone ha dimostrato il contrario. E ora le parole del presidente USA sul Pontefice rischiano l'effetto boomerang.🔗 Leggi su Fanpage.it La via della Chiesa tra tradizionalisti e progressisti: restare cattolici seguendo papa Leone XIVIl motivo del confronto è la possibile nomina da parte della Fraternità Sacerdotale San PioX di 5 nuovi vescovi, senza lo Ius petrino, ovvero senza... Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald TrumpIl primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà.