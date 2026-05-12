Leonardo Psychedelic Opera
Chi ha mai ascoltato i pensieri della Monna Lisa? Non il mondo, che da secoli la osserva in cerca di una risposta a un enigma. Non Leonardo, che la dipinse senza ascoltare mai la sua voce. In questa opera, è finalmente lei a raccontarsi.Attraverso versi scritti nel nostro tempo, la donna del.🔗 Leggi su Romatoday.it
LEONARDO - Psychedelic Opera PROMO
Notizie correlate
La danza di Fiumicino vola ancora: Leonardo Troncanetti ammesso al Teatro dell’Opera di RomaRoma, 28 aprile 2026 – C’è un filo invisibile ma fortissimo che lega il nostro territorio ai più importanti palcoscenici della danza italiana.
Leonardo Maria Del Vecchio con Kornelia Ski, 22enne modella polacca che “inguaiò” Leonardo DiCaprioSi chiama Kornelia Ski la modella 22enne fotografata pochi giorni fa in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio.
Argomenti più discussi: Leonardo - Psychedelic Opera; Leonardo - Psychedelic Opera a Roma; CONFIDENZE. Mostra personale di Giuseppe Fresca a Roma.
Movin' BEAT. . LEONARDO PSYCHEDELIC OPERA 14 MAGGIO ORE 21.00 TEATRO PARIOLI COSTANZO - ROMA facebook