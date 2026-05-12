Leonardo Psychedelic Opera

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi ha mai ascoltato i pensieri della Monna Lisa? Non il mondo, che da secoli la osserva in cerca di una risposta a un enigma. Non Leonardo, che la dipinse senza ascoltare mai la sua voce. In questa opera, è finalmente lei a raccontarsi.Attraverso versi scritti nel nostro tempo, la donna del.🔗 Leggi su Romatoday.it

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LEONARDO - Psychedelic Opera PROMO

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Argomenti più discussi: Leonardo - Psychedelic Opera; Leonardo - Psychedelic Opera a Roma; CONFIDENZE. Mostra personale di Giuseppe Fresca a Roma.

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