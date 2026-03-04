Leonardo Maria Del Vecchio con Kornelia Ski 22enne modella polacca che inguaiò Leonardo DiCaprio

Kornelia Ski, modella polacca di 22 anni, è stata recentemente fotografata insieme a Leonardo Maria Del Vecchio. La ragazza ha attirato l’attenzione dei media in quanto è stata vista in compagnia di Del Vecchio in diverse occasioni. La presenza di entrambi è stata documentata in alcuni scatti pubblicati online, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del loro incontro.

Si chiama Kornelia Ski la modella 22enne fotografata pochi giorni fa in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio. Giovanissima, divenne nota per aver dichiarato, appena 18enne, di aver partecipato a una festa a bordo dello yacht di Leonardo DiCaprio. Per quelle dichiarazioni e la vicinanza a una donna tanto più giovane, il divo finì nell'occhio del ciclone.