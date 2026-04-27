La danza di Fiumicino vola ancora | Leonardo Troncanetti ammesso al Teatro dell’Opera di Roma

Un giovane talento della danza, originario di Fiumicino, è stato ammesso a esibirsi al Teatro dell’Opera di Roma. La notizia arriva dopo un percorso di selezioni e prove che ha coinvolto numerosi aspiranti artisti. La sua partecipazione rappresenta un passo importante per la carriera, che si inserisce in un panorama artistico nazionale sempre più competitivo. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di danza locali.

Roma, 28 aprile 2026 – C’è un filo invisibile ma fortissimo che lega il nostro territorio ai più importanti palcoscenici della danza italiana. È fatto di impegno, sacrificio, sogni coltivati giorno dopo giorno. E oggi, quel filo si arricchisce di un nuovo, prezioso nome: Leonardo Troncanetti, giovane allievo della Ylenia Centra Studio Danza, ammesso alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma per il prossimo anno accademico. La comunicazione ufficiale è arrivata proprio oggi, coronando un percorso iniziato lo scorso dicembre, quando Leonardo aveva superato l’audizione per accedere al corso introduttivo della stessa istituzione. Un traguardo...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: In differita dal Teatro dell’Opera di Roma "La Cenerentola" al Piccolo Teatro Roma, dal “Gladiatore” a Bolle: la stagione estiva al Teatro dell’OperaRoma, 10 marzo 2026 – Dall’Aida ai grandi capolavori del cinema, passando per la danza e la musica sinfonico-corale.