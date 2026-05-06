Fabrizio Moro verso il concerto di San Giustino a Chieti | attesa per l’ufficialità del Comune

Fabrizio Moro è in programma per un concerto a Chieti lunedì 11 maggio, in occasione della festa di San Giustino, patrono della città. L’evento è stato annunciato e resta in attesa di conferma ufficiale da parte del Comune. La data ha già suscitato interesse tra i residenti e gli appassionati di musica, che attendono l’annuncio definitivo sulla realizzazione dell’appuntamento.

Sarà Fabrizio Moro il protagonista del concerto evento organizzato per la sera di lunedì 11 maggio in occasione delle festività di San Giustino, patrono di Chieti. L’ufficializzazione da parte del Comune è attesa nella giornata di domani, 7 maggio alle ore 11, quando dovrebbe sarà presentato il.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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