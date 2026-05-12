Felicia è la cantante che si esibirà stasera per la Svezia sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna nel corso della prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest Chi è Felicia, la cantante svedese in gara con My System. La cantante ha trionfato con il brano My System nell’ultima edizione del Melodifestivalen, organizzato dalla SVT nela finale tenutasi a Stoccolma lo scorso marzo, dopo le cinque semifinali itineranti. Nata nel 2001 e cresciuta a Botkyrka, Felicia Eriksson debutta con il progetto Froken Snusk che la vede esibirsi indossando una maschera rosa, con la quale aveva mantenuto un’identità riservata, per poi concludere l’avventura nel 2025 e dedicarsi ad una nuova carriera solista.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Felicia, la cantante in gara per la Svezia all’Eurovision Song Contest 2026

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Meet FELICIA! Representing Sweden at the Eurovision Song Contest 2026

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Felicia all’Eurovision 2026, chi è la cantante della SveziaDopo aver vinto il Melodifestivalen, Felicia si aggiudica un posto di diritto all’Eurovision Song Contest 2026 come rappresentante della Svezia.

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2. Svezia - Felicia si esibisce dopo una piccola pausa tecnica col palco non ancora pronto. Mi aspettavo molti più laser e luci, è evidente che la produzione del Melfest aveva più tecnologie a disposizione rispetto a quelle dell’esc x.com

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