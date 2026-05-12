Legnano equipe di Pneumologia e un innovativo quanto delicato intervento di broncoscopia

A Legnano, un'équipe di Pneumologia ha eseguito un intervento di broncoscopia che ha coinvolto la distruzione di una lesione. L'operazione si è svolta con attenzione, utilizzando tecniche innovative e strumenti specifici. L'intervento, descritto come delicato, è stato condotto con precisione e senza complicazioni. La procedura rappresenta un esempio di intervento avanzato nel campo delle cure respiratorie.

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Legnano (Milano), 12 maggio 2026 – Un delicato intervento di broncoscopia operativa con distruzione laser assistita di una neoformazione tracheale gravemente occludente è stato eseguito nei giorni scorsi dall’equipe della Struttura complessa di Pneumologia dell’Ospedale di Legnano, diretta da Paolo Carlucci, afferente al dipartimento di Medicina diretto da Antonino Mazzone. La procedura. La procedura, effettuata in collaborazione con la Struttura di Anestesia Legnano diretta da Maura Albicini e con la l’equipe di Endoscopia digestiva diretta da Pietro Gambitta, ha consentito la rapida ricanalizzazione delle vie aeree centrali e il recupero della normale funzione respiratoria del paziente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, equipe di Pneumologia e un innovativo quanto delicato intervento di broncoscopia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Intervento delicato per Viola Torre: "Grazie all’equipe"Un intervento non facile, portato a termine con successo dall’equipe della casa di cura Valdisieve Hospital. Epilessia refrattaria, al Policlinico di Palermo un intervento innovativoPALERMO (ITALPRESS) – Una nuova cura per l’epilessia resistente ai farmaci al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.