Epilessia refrattaria al Policlinico di Palermo un intervento innovativo

Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo è stato eseguito un intervento innovativo per trattare l’epilessia refrattaria, una forma di epilessia che non risponde ai farmaci. L’intervento è stato effettuato di recente e rappresenta una novità nel campo della cura di questa condizione. La procedura si inserisce nel percorso di ricerca e sperimentazione di nuove tecniche terapeutiche per i pazienti affetti da questa forma di epilessia.

PALERMO (ITALPRESS) – Una nuova cura per l’epilessia resistente ai farmaci al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. Si tratta di uno stimolatore epicranico impiantato, per la prima volta nel Sud Italia e la seconda a livello nazionale, presso l’unità operativa complessa di Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliera universitaria. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito su una paziente di 64 anni, dimessa dopo due giorni di degenza. “L’epilessia farmaco-resistente – spiega il Professore Domenico Iacopino, direttore della unità operativa di Neurochirurgia dell’AOUP – costituisce una condizione clinica ad elevato impatto sulla qualità di vita.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Epilessia refrattaria: al Policlinico di Palermo un intervento innovativo. Primo nel Sud Italia e secondo in ItaliaUna nuova cura per l’epilessia resistente ai farmaci al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. Policlinico, intervento innovativo all'aorta toracica: per la prima volta in Italia usato un navigatore endovascolareOperata con successo una donna di 77 anni grazie a una nuova tecnologica che ha aumentato sicurezza, precisione e ha ridotto l'esposizione a... Contenuti di approfondimento Si parla di: Si sgonfia il caso La Vardera, nessuna spesa allegra da Schifani. Epilessia refrattaria:al Policlinico di Palermo intervento innovativo: primo nel Sud Italia e secondo a livello nazionaleUna nuova cura per l’epilessia resistente ai farmaci al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Si tratta di uno stimolatore epicranico impiantato, per la prima volta nel Sud Italia e la seconda a li ... teleoccidente.it Epilessia refrattaria, intervento innovativo al Policlinico di PalermoUna nuova cura per l'epilessia resistente ai farmaci è stata attivata al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo: è uno stimolatore epicranico impiantato, per la prima volta nel Sud Italia e la seconda ... ansa.it