Intervento delicato per Viola Torre | Grazie all’equipe

Un intervento delicato è stato svolto con successo dall’equipe della casa di cura Valdisieve Hospital su Viola Torre. L’operazione, giudicata complessa, è stata condotta con attenzione e professionalità dal team medico. La paziente ha ringraziato pubblicamente l’equipe per la cura ricevuta. La struttura sanitaria ha confermato che l’intervento si è concluso senza complicazioni.

Un intervento non facile, portato a termine con successo dall’equipe della casa di cura Valdisieve Hospital. Nella struttura di San Francesco è stato eseguito con esito positivo un intervento chirurgico sulla pallavolista Viola Torre, centrale romana in forza al Cerignola Volley, militante nel campionato nazionale di Serie B1 Femminile. L’atleta è stata sottoposta a un intervento di sutura del menisco laterale, procedura chirurgica fondamentale per il trattamento delle lesioni meniscali, infortuni frequenti tra gli sportivi ad alto livello. L’operazione è stata condotta dal dottor Alfiero Tani e dal dottor Giacomo Sani, chirurghi ortopedici della struttura toscana che hanno operato utilizzando tecniche artroscopiche di ultima generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intervento delicato per Viola Torre: "Grazie all’equipe" Articoli correlati Tumore all’esofago, intervento robotico al San Pio: “Mi ha riportato alla vita”, il grazie del paziente all’equipe medicaUn paziente ha voluto testimoniare la sua esperienza di buona sanità indirizzando una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN SAN... Infarto a Natale a 104 anni. Salvata da un delicato intervento chirurgicoNella serata della Vigilia di Natale, l'équipe di Cardiologia Invasiva dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, diretta dal professor... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viola Torre Argomenti discussi: Intervento delicato per Viola Torre: Grazie all’equipe. Intervento delicato per Viola Torre: Grazie all’equipeUn intervento non facile, portato a termine con successo dall’equipe della casa di cura Valdisieve Hospital. Nella struttura di ... lanazione.it Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio non migliora dopo l'intervento, Viola teme il peggio per lui!Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, che tornerà in onda da lunedì 25 agosto, ci rivelano che l'intervento di Eugenio non sarà del tutto riuscito e per il magistrato si aprirà una strada difficile. comingsoon.it