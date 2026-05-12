Legge elettorale si cerca il dialogo | primi contatti ‘bilaterali’ Ma le sinistre fanno melina
Le trattative sulla legge elettorale sono iniziate con incontri tra le parti, anche se le forze di sinistra mostrano ritardi nel rispondere. La maggioranza ha ribadito di non voler tornare sui propri passi e mantiene la posizione di apertura stabilita durante il vertice con il presidente del Consiglio. Finora, nessuna modifica è stata annunciata rispetto alla proposta presentata.
Riforma elettorale, nessun passo indietro dalla maggioranza. Confermata la linea “aperturista” stabilita al vertice presieduto dalla premier Giorgia Meloni. Sì alla riforma ma senza chiusure pregiudiziali e campo aperto al dialogo con le opposizioni, che per ora fanno muro. Poche e spuntate le frecce nella faretra delle sinistre. Dal Pd con Francesco Bocci a che dice sì soltanto a tavoli per parlare di salari a Nicola Fratoianni che ironizza sulle priorità del governo (“ In un Paese dove aumentare le bollette è possibile che a Meloni non venga in mente di chiamarci per parlare di stipendi?”) mettendosi di traverso. Legge elettorale, dalla maggioranza avanti tutta.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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