Legge elettorale si cerca il dialogo | primi contatti ‘bilaterali’ Ma le sinistre fanno melina

Le trattative sulla legge elettorale sono iniziate con incontri tra le parti, anche se le forze di sinistra mostrano ritardi nel rispondere. La maggioranza ha ribadito di non voler tornare sui propri passi e mantiene la posizione di apertura stabilita durante il vertice con il presidente del Consiglio. Finora, nessuna modifica è stata annunciata rispetto alla proposta presentata.

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Riforma elettorale, nessun passo indietro dalla maggioranza. Confermata la linea “aperturista” stabilita al vertice presieduto dalla premier Giorgia Meloni. Sì alla riforma ma senza chiusure pregiudiziali e campo aperto al dialogo con le opposizioni, che per ora fanno muro. Poche e spuntate le frecce nella faretra delle sinistre. Dal Pd con Francesco Bocci a che dice sì soltanto a tavoli per parlare di salari a Nicola Fratoianni che ironizza sulle priorità del governo (“ In un Paese dove aumentare le bollette è possibile che a Meloni non venga in mente di chiamarci per parlare di stipendi?”) mettendosi di traverso. Legge elettorale, dalla maggioranza avanti tutta.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Legge elettorale, si cerca il dialogo: primi contatti ‘bilaterali’. Ma le sinistre fanno melina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Legge elettorale, Tajani: “Disponibili al confronto con le opposizioni, ma serve dialogo reale”ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del governo sulla riforma elettorale Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la disponibilità della... Leggi anche: Legge elettorale, sinistre alla guerra ossessionati dalla deriva autoritaria. E tanta nostalgia dei governi tecnici Argomenti più discussi: Legge elettorale, la maggioranza punta al primo sì entro luglio: cosa sappiamo; Legge elettorale: Meloni, Tajani, Salvini e Lupi tentano la mediazione. Appello di 120 costituzionalisti: Siamo preoccupati, è un Premierato di fatto; Legge elettorale, appello di 120 costituzionalisti: forte preoccupazione per la proposta di riforma; L’Italia ha uno dei sistemi elettorali più instabili al mondo. A che punto è la nuova legge elettorale #Stabilicum? @LaStampa @lisanna @GiuliaTulla @AnnaRagosta x.com Legge elettorale, settimana chiave in Parlamento: su cosa si sta ragionandoLegge elettorale, vertice di maggioranza e audizioni: si entra nel vivo della riforma. La strategia per coinvolgere l'opposizione ... policymakermag.it