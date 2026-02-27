legge elettorale sinistre alla guerra ossessionati dalla deriva autoritaria e tanta nostalgia dei governi tecnici

La sinistra critica con fermezza la proposta di legge elettorale presentata dal centrodestra in Parlamento, puntando il dito contro una presunta deriva autoritaria. Mentre non si registrano blitz della maggioranza o segnali di una svolta plebiscitaria, il dibattito politico si accende intorno alle tensioni tra le forze di governo e quelle di opposizione, che sembrano più concentrate sulla critica che sull’analisi dei contenuti.

Nessun blitz della maggioranza, nessuna deriva plebiscitaria alle porte. Ma la sinistra, come un sol uomo, spara ad alzo zero sulla proposta di legge elettorale depositata dal centrodestra in Parlamento. Una ricetta già frutto di mediazioni, che la maggioranza mette sul tavolo del dibattito, integrata con proposte altrui. Nessun prendere o lasciare. Ma per le opposizioni, con i leader maximi in campo, è “irricevibile”, “inaccettabile”, “una schifezza”. L’ordine di scuderia è andare allo scontro, senza entrare nel merito del testo. Dalle parti del campo largo – anche Renzi dà battaglia per motivi diversi – è un susseguirsi di commenti “copia e incolla” al veleno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

«Ma quale deriva autoritaria, la riforma smantella una legge del Ventennio e ci allinea agli altri Paesi democratici»Costituito il Comitato per il Sì della Camera Penale di Piacenza: «Attacco alla Costituzione e all’indipendenza della Magistratura? Una bufala.

Stati Uniti sull’orlo di una guerra civile? La scrittrice Farinelli: “C’è una deriva autoritaria, il rischio è concreto”New York, 26 gennaio 2026 – Arianna Farinelli, lei vive a New York da molti anni dove ha insegnato Relazioni internazionali e dal 2009 è cittadina...

Temi più discussi: Con lo Stabilicum la sinistra frena al Sud; I giallorosa: Rischi di incostituzionalità A sinistra il nodo leader di coalizione; Una legge truffa di cortissimo respiro; Come sarà la legge elettorale, dal premio di maggioranza al ballottaggio.

Chi vincerebbe oggi con la legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza presentata dal CdxCon il nuovo sistema elettorale proposto dal centrodestra, la coalizione di maggioranza risulterebbe avvantaggiata alle elezioni politiche del 2027 ... fanpage.it

Il costituzionalista smonta la nuova legge elettorale: Se al Senato vince la destra e alla Camera la sinistra c'è la paralisi totaleGaetano Azzariti a Today.it: I profili problematici sono il premio fisso di 70 deputati e 35 senatori, lo sbarramento del 35 per cento per andare al ballottaggio e le liste che continuano ad essere b ... today.it

Non si tratta di un dettaglio tecnico. La legge elettorale che vogliono introdurre prevede un premio di maggioranza enorme: con il 40% dei voti una coalizione potrebbe ottenere più di cento parlamentari aggiuntivi. Tradotto: una minoranza relativa trasformata - facebook.com facebook

Giorgia Meloni si contraddice anche sulla legge elettorale, come al solito. Nel 2014 urlava di volere le preferenze. Oggi fa una legge elettorale che non dá ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti x.com