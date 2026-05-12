Legge elettorale prove di confronto | Presto un tavolo con l’opposizione

In vista di una nuova legge elettorale, le autorità hanno annunciato l’intenzione di convocare un incontro con le forze di opposizione. La comunicazione arriva dopo alcune dichiarazioni di rappresentanti politici, che hanno invitato le altre parti a sedersi al tavolo dei negoziati. In assenza di accordo, si rischia di proseguire con le attuali dinamiche politiche, caratterizzate da alleanze formate nei palazzi.

O vi sedete a trattare con noi, o vi prendete la responsabilità di difendere il sistema degli inciuci e dei governi nati nei Palazzi. Giorgia Meloni ci prova: è decisa a portare a casa la legge elettorale con premio di maggioranza e cerca di stanare così gli avversari. Questa mossa, tuttavia, fatica a nascondere una realtà interna più complessa e la premier sa di dover nuotare controcorrente. Mentre la sinistra alza le barricate, tra gli alleati c’è chi frena silenziosamente, puntando i piedi sui dettagli tecnici. Per questo Meloni ha deciso di accelerare, convocando alle 19 un vertice a Palazzo Chigi con i big (Salvini, Tajani, Lupi) e gli sherpa elettorali dei partiti (Donzelli e Rossi per FdI, Battilocchio e Benigni per FI, Calderoli e Paganella per la Lega, Colucci per NM).🔗 Leggi su Quotidiano.net

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