con la legge elettorale meloni prova a blindare schlein

In politica, le strategie spesso si intrecciano con le decisioni legislative, creando situazioni complesse da decifrare. La recente legge elettorale sembra essere uno di questi strumenti, con l’obiettivo di influenzare gli equilibri tra i vari schieramenti. Mentre si discutono le implicazioni pubbliche, dietro le quinte si analizzano le mosse e le convenienze di chi le ha approvate.

Il centrodestra deposita il ddl con la nuova legge elettorale. Ecco il testo Cosa prevede punto per punto l'accordo sulla legge elettorale. Il nodo preferenze Chiamatelo con il suo nome: Ipocritellum. In pubblico dicono che è una “vergogna”, in privato pensano “ci conviene”. Arriva la nuova legge elettorale di maggioranza e la verità è che piace anche all’opposizione: sembra pensata da Meloni per avere come rivale Schlein e a Schlein per consacrarsi l’anti Meloni. E’ una legge proporzionale scritta di notte (e si vede) di fretta, con un premio esagerato, senza preferenze, che permette ai leader di promuovere compagni di svapate, salvare fedelissimi, di correre ciascuno per conto proprio, senza indicare il nome del premier (sulla scheda) e scongiurare il pareggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La furia dei giornali della destra contro il generale Vannacci e la soluzione per blindare Meloni: cambiare la legge elettorale"Utile idiota della sinistra", "come Soumahoro", "cifra umana inesistente", "traditore", "ingrato": l'addio alla Lega del generale Vannacci visto dai...

Simulazione Youtrend: con Rosatellum no maggioranza, con nuova legge a centrodx 57% seggiLa nuova legge elettorale proposta dal centrodestra produrrebbe un esito radicalmente diverso rispetto all’attuale Rosatellum: a dirlo è una una simulazione realizzata da YouTrend, sulla base degli ... tg24.sky.it

Così cambia la legge elettorale nel progetto di maggioranzaLa scheda della riforma elettorale sulla quale è stato trovato l'accordo tra i partiti che sostengono il governo ... msn.com

Depositata la legge elettorale voluta da Meloni. Il Pd: «Irricevibile» x.com

Scusate ma…chiamare questa legge elettorale STABILICUM e’ una barzelletta dopo 4 anni di governo Meloni blindato (siamo alla fiducia numero 110). Chiamatela con il suo nome: PAURELLUM - facebook.com facebook