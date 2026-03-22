Comunali Lega Sant’Agata | Fratelli d’Italia e Forza Italia chiariscano loro posizione

Tempo di lettura: 2 minuti La Lega di Sant’Agata de’ Goti ritiene non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra finalizzato alla costruzione di una lista unitaria e rappresentativa. Alla luce delle recenti dinamiche politiche locali, chiediamo chiarezza su alcuni punti fondamentali per il futuro della coalizione tra i quali la condivisione da parte dei vertici provinciali di una lista alternativa alla attuale maggioranza composta da un candidato a sindaco espressione di Forza Italia ma con una compagine a forte trazione riconducibile all’area “Noi di Centro-Mastella” che ha determinato la sfiducia nei confronti del Presidente Caporaso di Fratelli d’Italia col contributo della consigliera facente parte della attuale maggioranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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