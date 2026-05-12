legale sempio i nostri tecnici al lavoro su cinque consulenze

I tecnici di Legale Sempio stanno attualmente lavorando su cinque consulenze, mentre proseguono i colloqui psico-criminologici con l’indagato e la sua difesa. La consulente incaricata, una psicologa, psicoterapeuta e criminologa, sta contribuendo alla ricostruzione del profilo personale dell’indagato. I colloqui sono in corso fino a tarda sera, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili per il procedimento in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colloqui psico-criminologici in corso fino a sera. Proseguiranno fino a tarda serata i colloqui tra Andrea Sempio e la consulente della difesa, una psicologa, psicoterapeuta e criminologa, incaricata di contribuire alla ricostruzione del profilo personale dell’indagato. L’obiettivo dell’attività è quello di delineare in modo approfondito la sua personalità, elemento che potrà essere utilizzato sia in contrapposizione sia in integrazione rispetto alle valutazioni elaborate dal Racis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche), incaricato dall’accusa. La strategia della difesa e il lavoro dei consulenti. L’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato, in un video, le ragioni del trasferimento di Sempio a Roma, confermando quanto anticipato da Il Messaggero.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Caso Garlasco: l'Avv. Cataliotti rompe il silenzio. Analisi tecnica su Sempio e il nodo DNA

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