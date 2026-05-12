Legale di Sempio | Lavoriamo con i nostri tecnici su cinque consulenze

Un legale di Sempio ha dichiarato che stanno lavorando con i loro tecnici su cinque consulenze. Inoltre, si sono svolti colloqui tra un rappresentante dell'azienda e una psicologa, psicoterapeuta e criminologa, per analizzare la personalità di un cliente. Le conversazioni sono in corso e proseguiranno fino alla sera. La vicenda riguarda l’attività di analisi e valutazione in ambito legale e psicologico.

"Si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiare la personalità del nostro cliente. Sarà utile per contrapporla o eventualmente accompagnarla quella fatta dai Racis", il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche a cui si è rivolto l'accusa. L'avvocato Liborio Cataliotti spiega così, in un video, i motivi per cui Sempio si trova a Roma. "Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico, e lo abbiamo distribuito tra i nostri vari consulenti", aggiunge precisando che questi ultimi sono al lavoro su cinque consulenze.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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