In Umbria, il settore cooperativo sta introducendo uno sportello dedicato all'innovazione chiamato Coopstartup. L'iniziativa mira a sostenere le imprese cooperative attraverso servizi di consulenza e supporto per progetti innovativi. La regione continua a registrare segnali di fragilità nel tessuto imprenditoriale, con alcune dinamiche negative che coinvolgono le imprese locali. L'avvio di questa iniziativa si inserisce in un tentativo di rafforzare le attività cooperative della zona.

In Umbria il tessuto imprenditoriale resta ancora fragile, con dinamiche negative legate alla cessazione delle imprese, spesso riconducibili a una debolezza strutturale ma anche a una rete di strumenti di accompagnamento ancora poco funzionale per chi decide di avviare un’attività nella nostra regione. In questo contesto prende il via la seconda edizione di Coopstartup, il programma dedicato alla creazione e al consolidamento di nuove imprese cooperative promosso da Legacoop Umbria e Coopfond, con il patrocinio della Regione e della Camera di Commercio e la collaborazione di esperti e partner tecnici del territorio. L’iniziativa punta a...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Legacoop Umbria . Al via lo sportello innovativo Coopstartup

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