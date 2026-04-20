L’associazione di consumatori Codici ha inaugurato una nuova sede a Seveso, all’interno del centro anziani La Torre, in via Redipuglia 50. Lo sportello sarà aperto su appuntamento il martedì e il giovedì, dalle 14 alle 17, per fornire assistenza diretta ai cittadini del territorio. L’iniziativa mira a offrire un punto di riferimento per chi necessita di supporto legale o consulenza in ambito di diritti dei consumatori.

L’associazione di consumatori Codici apre una nuova sede territoriale a Seveso. Lo sportello sarà all’interno del centro anziani La Torre, in via Redipuglia 50, aperto su appuntamento martedì e giovedì, dalle 14 alle 17, con l’obiettivo di offrire supporto concreto ai cittadini del territorio. "L’apertura della sede rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza dell’associazione sul territorio lombardo, il nostro obiettivo è garantire un accesso sempre più diretto ai servizi di tutela e assistenza", commenta il segretario regionale Davide Zanon. Codici Lombardia, centro per i diritti del cittadino, è un’associazione di consumatori e utenti impegnata quotidianamente nella difesa dei diritti dei cittadini nei confronti di aziende private e pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Associazione Codici, apre lo sportello al centro anziani

Notizie correlate

Molestie e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro: apre lo sportello al GasliniPresso lo sportello si potranno avere informazioni e orientamento ai servizi e ai centri antiviolenza e sul contrasto alle molestie e violenze...

Over 65 e famiglie al centro: apre alla Casa di Comunità di Forlimpopoli il nuovo nuovo sportello sociosanitario integratoIl 6 e 7 marzo la Casa della Comunità di Forlimpopoli aprirà le sue porte alla cittadinanza con due giornate ricche di attività, incontri e momenti...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Self-service esaurito, ma il servito, a prezzo più elevato, funziona; Italia. Codici denuncia: MSC 'Euribia' è bloccata a Dubai ma in vendita per le crociere di maggio; Carburante esaurito solo al self-service ma disponibile al servito: la denuncia di Codici; Codici rilancia il tema padri separati e giustizia.

Allarme dell’associazione ’Codici’: Come riconoscere le mail truffaIl phishing è una delle truffe digitali più diffuse: messaggi fraudolenti che imitano comunicazioni ufficiali per rubare dati personali, password o denaro. L’associazione ’Codici’ mette in guardia i ... lanazione.it

Voli. L’associazione ‘Codici’: rimborso dovuto quando il check-in online di Ryanair non funzionaNuova iniziativa dell’associazione Codici in merito alla campagna di assistenza rivolta ai passeggeri Ryanair per i disagi registrati nell’utilizzo del check-in online. Promossa anche un’iniziativa ... teleradio-news.it

Padri separati e giustizia: la Cassazione accoglie il ricorso di un papà in difficoltà economica L’associazione Codici torna a sollevare il delicato tema della disparità di trattamento che spesso colpisce i genitori di sesso maschile nei casi di separazione. Lo spu facebook