La Lega Serie A ha risposto alla Prefettura di Roma, chiedendo di revocare il rinvio del derby previsto per lunedì 18 maggio alle 20:45. La Lega ha annunciato che, in assenza di questa revoca, agirà nelle sedi competenti. Anche la Juventus attende ulteriori sviluppi sulla situazione. La partita è stata spostata in seguito a decisioni delle autorità, e la Lega ha espresso la propria posizione ufficiale sulla questione.

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© Juventusnews24.com - Lega Serie A replica alla Prefettura di Roma: «Revocare il rinvio del derby o reagiremo nelle sedi opportune». Anche la Juve resta in attesa

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