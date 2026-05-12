Derby Roma Lazio rinviato la Lega Serie A non ci sta | Revocare subito o procederemo nelle sedi competenti

Il derby tra Roma e Lazio, previsto inizialmente per questo fine settimana, è stato rinviato dalla Prefettura di Roma. La Lega Serie A ha risposto con una nota ufficiale, chiedendo la revoca immediata della decisione e annunciando che, in assenza di cambiamenti, procederà per vie legali presso le sedi competenti. La disputa riguarda le modalità e le ragioni del rinvio, che hanno scatenato reazioni ufficiali da entrambe le parti.

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