Lega Serie A durissima col prefetto di Roma per lo spostamento del derby | Si disinteressa dei tifosi

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Serie A ha espresso forti critiche nei confronti del prefetto di Roma per aver deciso di spostare il derby, insieme ad altre partite di squadre di Milano, Napoli e Como, a lunedì alle 20. La lega ha accusato l’autorità di non aver considerato le esigenze dei tifosi e di aver preso una decisione che ha suscitato molte proteste tra gli appassionati di calcio. La questione ha suscitato immediato clamore nel mondo dello sport.

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Durissimo comunicato della Lega Serie A contro il prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha spostato il derby di Roma da domenica alle 12.30 (la data scelta dalla Lega) a lunedì alle 20.45. Un provvedimento che, per garantire la contemporaneità delle partite tra squadre in lotta per lo stesso obiettivo, obbliga a rinviare a lunedì anche Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La Lega fa notare che il provvedimento è "in aperta e non comprensibile contraddizione con la stessa affermazione del prefetto — espressa a inizio stagione — di non disputare la stracittadina di notte" e spiega che lo spostamento di cinque partite al lunedì inciderà su 300.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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