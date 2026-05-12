Lega Serie A durissima col prefetto di Roma per lo spostamento del derby | Si disinteressa dei tifosi

La Lega Serie A ha espresso forti critiche nei confronti del prefetto di Roma per aver deciso di spostare il derby, insieme ad altre partite di squadre di Milano, Napoli e Como, a lunedì alle 20. La lega ha accusato l’autorità di non aver considerato le esigenze dei tifosi e di aver preso una decisione che ha suscitato molte proteste tra gli appassionati di calcio. La questione ha suscitato immediato clamore nel mondo dello sport.

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