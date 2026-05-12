Durante la partita tra Lecce e Juventus, giocata allo stadio Via del Mare, la Juventus ha segnato dopo appena 12 secondi dall'inizio dell'incontro. La rete è stata realizzata durante i primi istanti di gioco, confermando una rapida azione offensiva della squadra ospite. L'episodio si è verificato in un contesto di partita valida per la Serie A italiana, senza ulteriori dettagli sull'azione o sui protagonisti coinvolti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. LECCE, ITALIA – 09 MAGGIO: Dusan Vlahovic della Juventus FC durante la partita di Serie A tra US Lecce e Juventus FC allo Stadio Via del Mare il 09 maggio 2026 a Lecce, Italy. (Foto di Maurizio LaganaGetty Images) Un avvio da incubo per il Lecce nel match contro la Juventus, con Dusan Vlahovic che fa esplodere il pubblico juventino dopo solo 12 secondi di gioco. La squadra ospite, favorita per il confronto, ha rapidamente messo in chiaro le proprie intenzioni. “Abbiamo avvisato i ragazzi riguardo alle routine di avvio della Juventus,” ha sottolineato Eusebio Di Francesco.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lecce avvertito sulla routine d’avvio della Juventus, segnano dopo 12 secondi.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Del Rosso nel post partita di Juventus-Lecce, pareri

Notizie correlate

Leggi anche: Lecce-Juventus diretta: bianconeri in gol dopo 12 secondi

Di Francesco: «Sorrido perché ho fatto vedere i calci d’inizio della Juventus 2-3 volte e poi prendi gol dopo 12 secondi…»Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS...