La partita tra Lecce e Juventus è iniziata con un gol dei bianconeri dopo appena 12 secondi. Entrambe le squadre sono impegnate nella corsa alla salvezza e alla permanenza in Serie A, con la penultima e la terzultima giornata del campionato. Le due formazioni cercano di ottenere i punti necessari per migliorare la propria posizione in classifica. La partita è partita e si svolge in un momento cruciale della stagione.

La salvezza e la Serie A, obiettivi sul tavolo di Lecce e Juventus. Chi ci arriva prima e come ci arriva? Via alle danze, alla terzultima giornata. Il Lecce di Eusebio Di Francesco in caso di pareggio andrebbe a +5 sulla Cremonese per una notte (domani gioca in casa contro il Pisa) e in caso di vittoria a +7. La Juventus di Luciano Spalletti, invece, si ritrova davanti probabilmente l'ostacolo più grosso, da qui alla fine, per la Champions League. L'obiettivo è tenere a distanza la Roma e il Como. Lecce-Juventus diretta 3' Che partita al Via del Mare!! Cheddira sfiora subito il pareggio. 1' Juventus in vantaggio dopo 12 secondi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Juventus diretta: bianconeri in gol dopo 12 secondi

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Juventus-Lecce, il gol di Banda

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