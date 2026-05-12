Dopo l’eliminazione dai playoff, LeBron James non ha ancora annunciato il suo futuro. La domanda su un possibile ritiro, un rinnovo contrattuale o un trasferimento resta aperta. Nel frattempo, i Lakers stanno considerando un possibile scambio per aggiungere un giocatore di spicco, quale potrebbe essere Antetokounmpo. La decisione dell’ex stella si attende nei prossimi mesi, mentre la squadra valuta le sue opzioni.

E ora? La stagione dei Los Angeles Lakers è finita e il contratto di LeBron è in scadenza. Gara 4 contro i Thunder è stata davvero l’ultima partita di James in maglia gialloviola? E come intende ripartire, anzi rilanciare, la franchigia della città degli angeli che per tradizione e marchio ha ambizioni da anello? LeBron ha tre opzioni: ritirarsi, a 41 anni, rinnovare con i Lakers che però volterebbero volentieri pagina, perlomeno alle cifre di stipendio che chiede lui, oppure sondare il mercato per chiudere la carriera altrove, dopotutto ha già cambiato tre squadre Nba, non è bandiera di franchigia. I Lakers pensano ad altri, intanto. Soprattutto a Giannis Antetokounmpo che i Milwaukee Bucks hanno messo esplicitamente sul mercato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LeBron e ora? Ritiro, rinnovo o mercato? Intanto i Lakers pensano ad Antetokounmpo...

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