I Lakers hanno battuto i Warriors con una vittoria schiacciante, grazie a una prestazione di squadra convincente. Luka Doncic ha segnato 26 punti nel giorno del suo 27° compleanno, contribuendo alla vittoria, mentre LeBron James ha totalizzato 22 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, con 4 triple messe a segno. La partita si è svolta a San Francisco, con i Lakers che hanno dominato dall'inizio alla fine.

Luka drops 26 on his 27th birthday, leading the @Lakers to victory in the Bay! LeBron James: 22 PTS, 7 REB, 9 AST, 4 3PM Austin Reaves: 18 PTS Luke Kennard: 16 PTS, 4 3PM https:t.cor0Ti9cSz4L pic.twitter.comCP53VGl1lU In una serata caratterizzata da una marcata intensità, Luka Doncic celebra il 27° compleanno guidando i Lakers a una netta vittoria contro i Warriors. La prestazione propone una combinazione di efficacia offensiva e controllo del ritmo, con protagonisti in grado di offrire contributi significativi sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Il match si chiude sul punteggio di 101-129 in favore dei Lakers. Doncic chiude con 26 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, consolidando un rendimento di rilievo nel giorno della ricorrenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lakers travolgono i Warriors: 48 punti combinati per Doncic e LeBron

NBA, i risultati della notte (19 gennaio): Doncic e LeBron fanno volare i LakersSi sono disputati sei match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono soprattutto i Los Angeles Lakers, che ritrovano solidità e ritmo...

Doncic ai Lakers un anno dopo: cos'è cambiato per lui, Davis, i Mavericks, LeBron...È passato quasi un anno da quando un tweet di Shams Charania, giornalista di Espn, ha sconvolto l’Nba: i Mavericks hanno mandato Luka Doncic ai...

Una raccolta di contenuti su Lakers travolgono.

Temi più discussi: I Lakers travolgono gli Warriors e ritrovano la vittoria; NBA 2025-2026, recap 28 febbraio: riscatto Lakers nel derby con Golden State, male Fontecchio ma Miami supera Houston; I Lakers travolgono i Warriors e interrompono la striscia negativa; NBA, OKC ferma Cleveland: Celtics travolgono i Lakers, Magic beffano i Clippers.

I Lakers travolgono i Warriors e interrompono la striscia negativaI Los Angeles Lakers ritrovano ritmo e fiducia dominando a San Francisco e chiudendo la serie di tre sconfitte consecutive con un netto 129-101 sui Golden State Warriors. L’assenza di ... pianetabasket.com

NBA, risultati della notte: i Lakers sbancano Golden State, Houston cade a MiamiLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: i Lakers sbancano Golden State, Houston cade a Miami ... sport.sky.it

I Lakers travolgono i Warriors e interrompono la striscia negativa #NBA | #pianetabasket x.com

BM NBA TIME) IL RECAP DELLA NOTTE: I SUNS FESTEGGIANO ALLO SCADERE CONTRO I LAKERS, I WOLVES PASSANO SUI CLIPPERS NEL FINALE di #MATTEOPARMA Notte incandescente in ! I vincono allo scader - facebook.com facebook