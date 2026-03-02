I Los Angeles Lakers hanno battuto i Sacramento Kings con un punteggio di 128-104 in una partita giocata in casa. Luka e LeBron sono stati i protagonisti, contribuendo in modo decisivo al successo della squadra. La sfida si è conclusa senza sorprese, mantenendo i Lakers in una posizione di vantaggio nel campionato. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti o variazioni di rilievo.

La sfida tra i Los Angeles Lakers e i Sacramento Kings si è conclusa con una netta vittoria dei Lakers, 128-104, proseguendo il weekend con una seconda affermazione consecutiva. L’inizio è stato controllato e l’inerzia della gara ha permesso di costruire un margine significativo fin dalle prime battute, accompagnato da una serata efficiente dall’arco e da una gestione oculata delle energie in vista del calendario molto carico. i Lakers hanno preso in mano la partita subito dopo il canestro iniziale dei Kings e non hanno mai ceduto il controllo, arrivando a un vantaggio massimo di +)22 nel primo tempo. Doncic ha realizzato quattro triple e ha giocato solo tre quarti, mentre LeBron James, Marcus Smart e Luke Kennard hanno messo a referto tre triple a testa, contribuendo a una serata da 1839 dall’arco per la squadra titolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Luka e LeBron dominano, i Lakers schiantano i Kings in casa

LeBron James eguaglia Luka Doncic con un’altra prestazione impressionante nell’ultima vittoria dei LakersLa recente impennata di gol di LeBron James ha sottolineato ancora una volta quanto poco la sua carriera sia conforme alle aspettative per un...

Bronny James: "Punto a diventare un difensore d'élite per i Lakers, fondamentale per il gioco di Luka, LeBron e AustinUna partita tra i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs ha messo in evidenza un momento decisivo sul piano difensivo di un giovane elemento della...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luka.

Temi più discussi: Los Angeles Lakers-Orlando Magic 109-110, finale pasticciato: Luka rifiuta la tripla, LeBron stecca; LeBron James: Non siamo stati una buona squadra a Los Angeles; I Lakers piegano i Clippers: Luka Don?i? decisivo nel finale; I risultati della notte NBA - LeBron e Doncic dominano i Warriors, Toronto supera Washington.

Doncic, 26 punti e Lakers dominanti: vittoria dopo tre koDoncic compie 27 anni e guida i Lakers alla vittoria contro i Warriors, interrompendo una serie di tre sconfitte ... it.blastingnews.com

I Lakers sono peggiori con LeBron accanto a Doncic e Reaves?Brian Windhorst ha messo in evidenza un problema serio per i Lakers: quando LeBron James, Luka Doncic e Austin Reaves giocano insieme, la squadra rende molto peggio. L’analista ESPN ha ... pianetabasket.com

60 I Lakers dominano contro i derelitti Kings. Luka Doncic (28+5+9), LeBron James (24+1+5 con 3 stocks), Austin Reaves (12 punti e 5 assist), Deandre Ayton (12+4+2 con 6/6 al tiro) e Luke Kennard (11 con 3/5 da tre), Kyusung Gong #LakeShow x.com

ASD Giarre Calcio. . Reduce dal gol vittoria di domenica scorsa, Luka Ankovic parla della sua esperienza in gialloblù, ringraziando la tifoseria per il sostegno con l’auspicio di una grande affluenza di pubblico per il match contro l’Avola #asdgiarrecalcio #unf - facebook.com facebook