Nel match odierno, alcuni giocatori chiave del Milan non sono riusciti a incidere come previsto. Rafa Leao non ha trovato la rete e ha mostrato una certa involuzione nella velocità, mentre Loftus-Cheek non ha dato segni di brillantezza in campo. Pulisic, arrivato quest'estate, non ha ancora segnato e il suo rendimento resta sotto osservazione. La squadra complessivamente fatica a trovare il ritmo e i risultati non sono quelli attesi.

L’auto non risponde più ai comandi. Il Milan nella prima parte di stagione era la squadra di Massimiliano Allegri, gli somigliava come una bambina che ricorda papà in ogni espressione: la tenuta difensiva, l’attenzione, i tagli verticali di Rabiot. Sei mesi dopo, sono due sconosciuti. Il Milan non è mai cresciuto e Allegri non riesce a sterzare. Alcuni giocatori, in particolare, sono a fine corsa: talmente deludenti da rendere irrealistica una svolta di metà maggio. Se saranno anche a fine corsa col Milan, lo capiremo entro fine agosto. Leao è il primo nome nella testa di tutti. e del resto, come non notarlo? Rafa in estate era il simbolo del nuovo Milan di Allegri, quasi un primus inter pares per come l’allenatore pensava di riservargli una cura speciale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao senza gol, Loftus-Cheek senza grinta: tutti i giocatori bocciati del Milan

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