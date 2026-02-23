Milan Loftus-Cheek in condizioni shock | Senza denti mangia con la cannuccia

Ruben Loftus-Cheek ha subito un grave infortunio durante la partita tra Milan e Parma, che lo ha lasciato senza denti e costretto a mangiare con la cannuccia. L’incidente si è verificato dopo un contrasto violento, causando un forte shock tra i tifosi e i compagni di squadra. Il giocatore sta ricevendo cure mediche e si trova in osservazione. La sua condizione rimane sotto stretta sorveglianza medica.

L’infortunio occorso a Ruben Loftus-Cheek durante la sfida tra Milan e Parma ha scosso profondamente l’ambiente rossonero e l’intera Serie A per la brutalità della dinamica e la gravità delle conseguenze fisiche riportate dal centrocampista inglese. Lo scontro con il portiere avversario Edoardo Corvi si è trasformato in un vero e proprio dramma clinico che costringerà il calciatore a un lunghissimo stop e a un percorso riabilitativo estremamente complesso. La violenza dell’impatto ha causato traumi che vanno ben oltre il classico infortunio sportivo interessando in modo severo la struttura ossea del volto e la funzionalità dell’apparato masticatorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Loftus-Cheek esce dal campo in barella e con i denti rotti: cosa è successo in Milan-ParmaRuben Loftus-Cheek si è ferito gravemente durante il match tra Milan e Parma, uscendo dal campo in barella e con i denti rotti.

Infortunio Loftus Cheek, salterà anche Milan Inter? Le ultime sulle sue condizioniLoftus Cheek si infortuna durante la partita tra Milan e Parma, a causa di un contrasto fortuito.

Loftus-Cheek fuori in barella dopo lo scontro con Corvi: cosa è successo in Milan-ParmaIl Milan si è trovato a fare i conti con l’emergenza già nei primi minuti della sfida contro il Parma. Una serata iniziata con il peso dell’assenza di Gabbia, fermatosi prima del match, e proseguita c ... tuttosport.com

Il Milan perde Loftus-Cheek: frattura ai denti superiori e operazione all'osso alveolare mascellareNotizie solo in parte confortanti per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo pochi minuti nella. tuttomercatoweb.com

C'è il timore che per Loftus-Cheek la stagione possa essere finita dopo lo scontro in Milan-Parma. In bocca al lupo Ruben, forza! - facebook.com facebook

MN - Cambio di programma: Loftus-Cheek sarà operato domattina x.com