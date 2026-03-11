Unghie di primavera | la mini french manicure colorata è la nail-art destinata a diventare virale

Una nuova tendenza in fatto di unghie sta emergendo tra appassionati e professionisti: si tratta di una mini french manicure colorata, caratterizzata da basi lattiginose e lunette sottilissime nei toni pastello o più intensi. Questa nail-art minimal, ma molto elegante, si prevede diventi molto popolare e visibile nelle prossime stagioni. La sua semplicità e raffinatezza la rendono adatta a diversi stili e occasioni.

Minimal ma super chic, con basi lattiginose e lunette sottilissime nei colori pastello o nelle nuance più intense, è la manicure che presto vedremo ovunque. La primavera porta sempre con sé una ventata d i novità nel mondo beauty e, quando si parla di manicure, la regola della stagione sembra essere una sola, leggerezza con un tocco di carattere. Tra le tendenze che stanno iniziando a farsi notare e che promettono di invadere presto i social c'è la mini french manicure colorata, una versione aggiornata della french classica che mixa minimalismo ed energia cromatica. Il segreto del suo successo sta nella sua semplicità raffinata. Le unghie si accorciano, la forma diventa naturale e delicata, mentre la lunetta si assottiglia fino a trasformarsi in una linea sottilissima che incornicia l'estremità dell'unghia con eleganza.