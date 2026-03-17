Per questa primavera, il trend più in voga tra le unghie è la mini french manicure colorata, proposta da For ME Beauty. La tendenza privilegia tonalità pastello e look allegri, ideali per rinnovare l’aspetto delle mani con un tocco di colore. La proposta si rivolge a chi desidera unghie semplici ma di tendenza, perfette per la stagione.

FOR ME BEAUTY PROPONE IL TREND UNGHIE PIÙ COOL DELLA PRIMAVERA . Dalle tonalità pastello alle nuance più intense, la nuova manicure di stagione punta su unghie corte, basi delicate e una lunetta sottilissima che fa la differenza Con l’arrivo della primavera cambia anche il modo di interpretare la manicure, che diventa più delicata ma allo stesso tempo ricca di personalità. Tra i trend destinati a conquistare le beauty lover nelle prossime settimane c’è la mini french manicure colorata, una versione contemporanea e fresca della classica french che promette di diventare virale sui social. A interpretare e anticipare questa tendenza è For Me Beauty, centro beauty e benessere di Messina specializzato nella cura delle unghie. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Unghie di primavera: la mini french manicure colorata è il trend da provare ora secondo For ME Beauty

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