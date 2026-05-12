Le statistiche Record di presenze per Conti Il difensore è a 34

Da sport.quotidiano.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione del Siena si è conclusa domenica a Prato, con il difensore che ha raggiunto il record di presenze stagionali, arrivando a 34 partite giocate in campionato, esclusa la coppa. Durante l'intera annata, il giocatore ha segnato anche tre gol e ha partecipato a tutte le gare tranne quella contro il Trestina, saltata una settimana prima.

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La stagione del Siena è andata in archivio ufficialmente domenica a Prato e a vincere la classifica di presenze è stato il difensore Conti che al Lungobisenzio ha giocato la 34esima (3 gol) gara stagionale (Coppa esclusa) avendo saltato solo quella col Trestina di una settimana prima. Alle sue spalle a 33 ci sono Ciofi (6 gol), Zanoni, e Lipari (13 reti, inclusa quella di Prato). A 31 ha resistito il terzetto composto da Barbera (1 gol), Vlahovic e capitan Somma (1 rete) mentre Noccioli, assente domenica, si è fermato a 30 (2 reti). Nardi subentrato nella ripresa è salito a 29 (4 reti), una in più del duo composto dal portiere Michielan e dall’esterno Vari (3 reti, uno dei pochi penalizzati dal cambio di allenatore visto che non è più stato titolare dopo l’addio di Bellazzini).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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