Festa della Resistenza 2026 | Roma supera le 34 mila presenze

Nella quarta edizione della Festa della Resistenza, a Roma sono state registrate oltre 34 mila presenze. La manifestazione ha previsto circa 100 eventi, tra dibattiti, spettacoli teatrali e concerti musicali, coinvolgendo un vasto pubblico. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e associazioni, che hanno preso parte alle diverse iniziative organizzate nel centro della città.

Cosa: Oltre 34 mila partecipanti per la IV edizione della manifestazione, con un ricco palinsesto di 100 appuntamenti tra dibattiti, teatro e musica. Dove e Quando: Al Mattatoio di Testaccio e in vari luoghi storici diffusi nella capitale, dal 23 al 26 aprile 2026. Perché: Per mantenere viva la memoria democratica della città celebrando l’81° Anniversario della Liberazione e gli 80 anni dell’Assemblea Costituente. La città di Roma ha risposto con uno straordinario slancio di partecipazione collettiva alla IV edizione della Festa della Resistenza. Dal 23 al 26 aprile, un’onda di oltre 34 mila persone ha invaso pacificamente gli spazi dedicati alla manifestazione, testimoniando un bisogno sempre più profondo di riappropriarsi della memoria storica e del confronto civile.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Festa della Resistenza 2026: Roma supera le 34 mila presenze Notizie correlate Festa della Resistenza 2026 a RomaLa memoria torna ad abitare i luoghi in cui la libertà è stata conquistata, confermando la vocazione itinerante di un evento che ricerca la storia... Roma Capitale celebra l’anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza 2026Cosa: IV edizione della “Festa della Resistenza”, con un palinsesto di oltre 100 appuntamenti tra lectio, teatro, proiezioni, musica e dibattiti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festival della Resistenza 2026 – Il programma; Festa della Resistenza, IV edizione: tutti gli eventi in programma a Roma; 25 aprile - Festa della Liberazione; Festa della Resistenza Roma 2026, il programma completo tra Testaccio e gli altri luoghi della città. La festa della Resistenza a Roma: quattro giorni di eventi e un talk di Domani sul «giornalismo che resiste»Dal 23 al 26 aprile 2026 Roma celebra l’81° Anniversario della Liberazione e gli 80 anni dell’Assemblea Costituente con la festa della resistenza. Tra gli eventi, giovedì 23 aprile alle 18.30 anche un ... editorialedomani.it Festa della Resistenza 2026 a RomaDal 23 al 26 aprile appuntamento con la IV edizione della FESTA DELLA RESISTENZA: Roma Capitale celebra l'81° Anniversario della Liberazione e gli 80 anni dell’Assemblea Costituente: quattro giorni di ... funweek.it Massimiliano Smeriglio. . Terza giornata della Festa della Resistenza. Parole diverse, voci diverse, una stessa urgenza: provare a dire cosa significa oggi “Resistenza”. C’è chi la riconosce nella libertà di esprimersi, chi nella responsabilità della memoria, chi n - facebook.com facebook