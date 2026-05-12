Le sneaker bianche sono cambiate nel tempo, e oggi rappresentano un elemento di stile molto diffuso. Ogni mattina, davanti all’armadio, si sceglie l’outfit tra diverse opzioni, tra cui le scarpe. La preparazione mattutina si svolge tra tentativi e scelte rapide, con la scarpa che spesso rappresenta il tocco finale di un look. La scelta delle sneaker si inserisce in questa routine quotidiana, diventando un dettaglio importante nel processo di vestizione.

Le mie mattine davanti all’armadio sono una sorta di roulette: chissà se, in quella mezz’ora a disposizione per prepararmi, riuscirò a mettere insieme un outfit che funziona? In ogni caso, superato il primo ostacolo dell’armadio, ora tocca alla scarpiera. Lo sguardo scorre tra le opzioni e, quasi senza accorgermene, salto quel paio di sneaker bianche che per anni ho messo con tutto. Per molto tempo la soluzione è stata automatica: bastavano loro per far funzionare un look senza pensarci troppo. Oggi però quella sicurezza sembra meno scontata. Al loro posto scelgo un paio di mocassini o stivali in pelle, dicendomi che “sono cresciuto”. Ma è...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le sneaker bianche non sono più quelle di una volta

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How One Sneaker Changed The Course Of History

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