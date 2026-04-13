Le nuove Salomon Aero Glide 4 sono le sneaker più adatte per correre sulle strade bianche

Le nuove Salomon Aero Glide 4 sono state progettate specificamente per la corsa su strade bianche. Queste sneaker sono state presentate come la scelta ideale per chi preferisce correre su superfici non asfaltate, grazie alla loro struttura e ai materiali impiegati. La loro uscita è stata annunciata senza riferimenti a collaborazioni o altre caratteristiche, concentrandosi esclusivamente sulla loro funzione e destinazione d’uso.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. GRVL sta per gravel, e il concetto è semplice quanto provocatorio: dopo il boom del ciclismo su sterrato, tocca ora alla corsa abbracciare le strade bianche. Non più solo asfalto, ma ghiaia, parchi, campagna: la libertà di uscire dalla solita minestra dei percorsi prestabiliti. Secondo Salomon, il gravel è il nuovo trend che ridefinisce il running, invitando i corridori a superare i confini tradizionali verso spazi più verdi e selvaggi. Non si tratta solo di un cambio di superficie, ma di una vera e propria mentalità.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le nuove Salomon Aero Glide 4 sono le sneaker più adatte per correre sulle strade bianche Harley-Davidson Street Glide e Road Glide Limited: sulle turistiche premiumLa famiglia Limited 2026 di Harley-Davidson non si aggiorna solamente: rilancia. Leggi anche: Con le nuove sneaker di ASICS ti sembrerà di correre a New York