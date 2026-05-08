Negli ultimi anni, circa 86.000 negozi hanno chiuso i battenti in diverse città italiane, contribuendo a un generale spopolamento dei centri storici. Tuttavia, il settore della ristorazione ha registrato una crescita significativa, con molte attività che hanno aperto nuove sedi o ampliato la clientela. Nel frattempo, la diffusione dell’e-commerce ha portato alla scomparsa di librerie e negozi tessili, sostituiti o penalizzati dai negozi online.

? Punti chiave Perché la ristorazione riesce a salvare i centri storici svuotati?. Come influisce l'e-commerce sulla scomparsa delle librerie e dei negozi tessili?. Quali settori stanno effettivamente guidando la crescita dell'occupazione locale?. Perché il Sud Italia resiste meglio alla desertificazione commerciale del Nord?.? In Breve Librerie e musica calano del 28%, mentre il tessile perde il 21,4% in dieci anni.. Addetti alla ristorazione crescono del 69,4% compensando la perdita di 86mila negozi.. Il totale addetti al commercio di prossimità aumenta del 21,2% tra il 2015 e 2025.. L'esperto Francesco Capobianco evidenzia rischi per la sicurezza urbana e le relazioni sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a 86mila negozi: il boom della ristorazione salva le città

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