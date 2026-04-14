Aiutare le imprese ad accedere al credito | Confcommercio incontra le aziende per gestire la liquidità

Un incontro promosso da Confcommercio Umbria si è svolto a Perugia, coinvolgendo numerosi imprenditori locali. L’obiettivo principale è stato fornire strumenti concreti e supporto qualificato alle imprese per facilitare l’accesso al credito e migliorare la gestione della liquidità. La riunione ha visto la partecipazione attiva di aziende della regione, interessate a strategie e risorse per affrontare le sfide finanziarie.

Aiutare le imprese ad accedere al credito con maggiore consapevolezza, fornendo strumenti concreti e accompagnamento qualificato: è questo l’obiettivo dell’incontro promosso da Confcommercio Umbria, che si è svolto a Perugia e ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori del territorio. Al.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Sostenibilità, da costo a risorsa per le imprese: più facile accedere al credito e convincere i consumatoriRoma, 12 marzo 2026 – Nel 2026, la sostenibilità ha smesso di essere un semplice slogan pubblicitario per trasformarsi in una metrica finanziaria... Caro carburante causa guerra, trasportatori umbri al Governo: "Aziende senza liquidità: ecco le richieste"“Apprezziamo l’impegno del Governo ma il taglio lineare delle accise con lo sconto alla pompa di 25 centesimi, di fatto è già stato annullato dal...