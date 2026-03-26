I carabinieri di Porotto hanno denunciato un ragazzo di 21 anni, accusato di aver rubato il cellulare a un minore e di aver poi chiesto 60 euro per restituirlo. L’indagine è stata conclusa nelle ultime ore, dopo aver raccolto elementi che collegano il giovane al reato di estorsione. L’attività si è concentrata sulle modalità con cui si sono svolti i fatti e sui riferimenti temporali.

Prima il furto del cellulare, poi la trattativa per la restituzione. I carabinieri di Porotto hanno concluso nelle scorse ore un’attività d’indagine, culminata con la denuncia di un giovane di 21 anni, ritenuto responsabile del reato di estorsione ai danni di un minore. L’episodio ha avuto inizio nella serata dello scorso 22 marzo, quando un ragazzo ferrarese di 15 anni, mentre si trovava in via I Maggio, è stato avvicinato da due soggetti sconosciuti. Con una mossa repentina, i due si sono impossessati del suo telefono cellulare ma, anziché dileguarsi, hanno intavolato una vera e propria trattativa estorsiva: per rientrare in possesso del dispositivo, la vittima avrebbe dovuto consegnare loro immediatamente la somma di 60 euro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Ruba il cellulare ad un minore, poi chiede 60 euro per restituirlo: giovane nei guai

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