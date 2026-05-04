Infermieri sempre più necessari | l’Opi dialogherà con gli studenti dell’istituto Fermi

In Italia, la carenza di personale infermieristico è ormai una realtà consolidata, con almeno 60.000 professionisti mancanti rispetto alle esigenze attuali. Questa cifra rappresenta una delle più alte assenze di infermieri degli ultimi decenni e si prevede che continuerà a salire nei prossimi anni. Per affrontare questa situazione, l’Ordine delle professioni infermieristiche ha deciso di avviare un dialogo con gli studenti dell’istituto Fermi.

L’Italia vive oggi una delle più ampie carenze di personale infermieristico degli ultimi decenni: mancano all’appello almeno 60mila professionisti e questo è un numero destinato a crescere nei prossimi anni. Tra il 2026 e il 2030, infatti, andranno in pensione ben 66mila 670 infermieri, se ne.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Studenti dell'istituto Gresner sempre più custodi del parco storico di Villa PullèNella Sala Rossa della Provincia di Verona, è stato firmato l’accordo che affida all'Istituto Fortunata Gresner la manutenzione delle aree di... Isnello, l’asteroide diventa un murale: gli studenti dell’istituto Pirandello all’opera con l’artista Buglisi“Visione Celeste”, iniziativa artistica inclusiva inserita in “Abilità in Mostra” è un progetto promosso dall’associazione Vivi Sano L’eccellenza... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Infermieri sempre più necessari: l’Opi dialogherà con gli studenti dell’istituto Fermi; Chi ha paura dell’AI?; Spesa sanitaria 2026, Corte dei conti: nodo infermieri tra costi e carenze; Concorso per 65 infermieri in Piemonte: 11 posti sono a Novara. Infermieri sempre più necessari, l’Opi dialogherà con gli studenti dell’istituto FermiUn incontro di orientamento per presentare la professione infermieristica e le opportunità in un settore segnato da una crescente carenza di personale ... grandangoloagrigento.it Infermieri in piazza contro le aggressioni: Pescara abbraccia l’Opi in una marcia per il rispettoA Pescara l’Ordine delle Professioni Infermieristiche scende in piazza con Comune e associazioni sportive per dire basta alle aggressioni in ospedale ... abruzzonews.eu Tra il 2026 e il 2030, infatti, andranno in pensione ben 66 mila 670 infermieri, se ne stimano circa 13 mila 334 l’anno. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook