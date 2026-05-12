Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 maggio 2026

Oggi le prime pagine dei principali quotidiani sportivi riportano le ultime notizie e aggiornamenti dal mondo dello sport. Tra le testate presenti in edicola ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Le copertine evidenziano risultati di partite, classifiche e annunci di eventi imminenti, offrendo uno sguardo completo sulle vicende sportive più rilevanti della giornata.

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